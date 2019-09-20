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Yaramazlara biraz batar!

Plastik penis içine gizleyerek kokain kaçakçılığı yapıyorlarmış

Arjantin’de polis, plastik penislere gizleyerek uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çetenin üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Üçü kadın sekiz kişi tutuklandı.

Fotoğraf: YouTube

Parti aksesuarları ve seks oyuncaklarının satıldığı mağazalardan alınan plastik penislerin içine yerleştirilen uyuşturucuların çete üyeleri tarafından La Plata kentinde genelevlerin olduğu bölgede satıldığı açıklandı.

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Operasyonla ilgili görüntüleri paylaşan polisten yapılan açıklamada, çetenin restoran işleten Perulu bir çift tarafından yönetildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Perulu çiftin evinde, bir kilo kokain, yarım kilo marihuana ele geçirildi. Ocak ayından beri telefonlarının dinlenmesi sonucunda yakalanan çete üyelerinin konuşma kayıtlarının içeriğine de yer verilen açıklamada, “10 gram kokain için ‘Büyükanne yolla’, 5 gram kokain için ‘Evime bir bebek yollar mısın’ gibi konuşmalara şahit olduk” dendi.

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