Plastik geri dönüşüm tesisi üç saat boyunca yandı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa’da plastik geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangın üç saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen yedi kişi ile ilçe itfaiye müdürü ve iki itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraflar: DHA

Yangın Orhangazi’ye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan plastik geri dönüşüm tesislerinde, saat 11.00 sıralarında çıktı. Açık ve kapalı alanları bulunan tesislerde, iddiaya göre, açık alanda kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar çevredeki plastikleri tutuşturdu. Plastik malzemeler hızla alev alırken yangın büyüdü.

Reklam

Çevre ilçeler Gemlik ve İznik’in yanı sıra Bursa merkezden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Tonlarca plastik malzeme bulunan tesisleri etkileyen yangın, yandaki zeytin alana da sıçradı. 10 zeytin ağacının da zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.