‘Planlı gibiydi’: Şarkıcı Suavi ve ailesine Balıkesir-İstanbul yolunda saldırı 

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Balıkesir-İstanbul yolu Kemalpaşa mevkiinde ailesiyle birlikte yolculuk yapan şarkıcı Suavi’nin aracı başka bir araç tarafından sıkıştırıldı.

Karısı Gönül Saygan ve kızı Suada’nın da bulunduğu aracı sıkıştıran ve şarampole yuvarlamaya çalışanların ‘trafik magandası’ olduğuna inanmadığını belirten Suavi “Yaşananlar bana planlı bir şey gibi geliyor” dedi.

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‘Küfrettiler, sert bir cisim patlattılar’

Sözcü’den Emre Akalın’a konuşan Suavi olayı şöyle anlattı: “Aracımla ailemle birlikte yol alırken nizami bir sollamada arkadaki araç selektör yaptı. Sağa geçip pencereden ellerimi dışarı çıkarıp ‘Buyur geç’ işareti yaptım. Ama bunların derdi sanırım başka bir şeydi. Yolda bir buçuk dakika kadar filmlerdeki gibi o araç bizi sıkıştırmaya şarampole yuvarlamaya, hızla giden araçların arasına atmaya çalıştı. Araçta üç kişiydiler. Sağ tarafımıza gelip küfrettiler. Biz yine kaçmaya çalıştık. Yolumuzu kesip durdurmaya çalıştılar refleksle aracın sağından kaçtım. Sol tarafıma girdiler sert bir cisim patlattılar. Olaylar bittiğinde sakinleştiğimizde aracıma sonradan baktığımda sol yan tarafta cama bir şey olmamış ama atılan cisim metali göçertmiş.”

Olayla ilgili jandarmaya ifade veren şarkıcı, daha sonra devreye giren savcılığın, plakası alınan aracın yakalanması için talimat verdiğini söyledi.

‘Bunların derdi başkaydı’

Sakin ve dikkatli bir sürücü olduğunu vurgulayan Suavi, “Bu yaşananlar bana planlı bir şey gibi geliyor, tecrübelerim onu gösteriyor. Bunların derdi başka bir şeydi” diye konuştu.

‘Ben tanığım, Suavi’yi hedef alan bir saldırı’

Suavi’nin karısı Gönül Saygan da Twitter hesabından “Bu yol magandası değil Suavi’yi hedef alan bir saldırıdır. Polis ısrarla ‘Maganda’ diyor. Ben tanığım olaya, maganda değil” mesajını paylaştı.