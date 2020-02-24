Plakayı, ‘Evleniyoruz’ yazısıyla kapatıp gelin arabası süsü vererek soygun yapmışlar

Konya’da plakayı ‘Evleniyoruz’ ve ‘Seni seviyorum’ yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille gittikleri kuyumcudan 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan S. G. (21) ve A. Ç. (22) yakalandı. Zanlıların çaldıkları bilezikleri bir araziye gömdükleri, silahları su kuyusuna attıkları ortaya çıktı.

Geçen cumartesi günü, Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerindeki kuyumcu soyuldu. Gelin arabası süsü verdikleri araçtan inen maskeli iki kişi kuyumcuya girdi. Çalışan Mustafa Kehya ve kuyumcunun oğlu Hüseyin Solak’ı (17) ellerindeki tüfekleri doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular, bilezikleri ve parayı alıp kaçtı. Soygun anı iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Polis şüphelilerin kullandığı otomobilin marka ve modelini belirledi. Otomobilin, 20-22 Şubat tarihleri arasında S. G. ve A. Ç. tarafından kiralandığı tespit edildi.

Şüphelilerin Meram ilçesinde olduklarını belirleyen polis, ikiliyi yolda yürürken yakaladı ve gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgularında, ihtiyaçları olduğu için hırsızlık yaptıklarını para ve altınları bir çuval içerisine koyup Dere Mahallesi’ndeki bir arazide gömdüklerini, tüfekleri de aynı bölgede bulunan bir su kuyusuna attıklarını anlattı. İkili, parayı gömdükten sonra kiralık otomobili teslim edip kalacak yerleri olmadığı için bir camide yattıklarını itiraf etti.

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Otomobilin bir çiçekçide ‘gelin arabası’ olarak süsletildiği belirtildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.