PKK’yla çatışmalarda iki yılda 3 bin kişi öldü: ‘Saldırılar AKP’ye desteği artırıyor’

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Çözüm sürecinin sona ermesinin ardından, iki yıllık süreçte PKK ile çatışmalardaki can kaybı 2 bin 981.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Uluslararası Kriz Grubu’nun (ICG) çözüm sürecinin bitiminin ikinci yılında hazırladığı raporda güvenlik güçleriyle PKK arasındaki çatışmalarda 2 bin 981 kişinin öldüğü belirtildi.

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Ölenlerin 976’sının asker, polis ve korucu, 408’inin sivil, 1378’inin de PKK’lı olduğu kaydedilen raporda, 218 kişi ise ‘mensubiyeti bilinmeyen gençler’ olarak anılıyor.

Raporda ölümlerin üçte birinin Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Şırnak’ın merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde, Mardin’in Nusaybin ilçesinde ve Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gerçekleştiği ifade edildi.

‘Saldırılar AKP’ye desteği artırıyor’

Raporun sonuç bölümünde ise PKK’nın AKP’li yerel yöneticilere yönelik saldırılarının milliyetçi duyguları ve AKP’ye desteği artırdığı yorumu yapıldı. Ayrıca AKP’nin MHP ile ittifak kurarak toplumdaki milliyetçi kesimleri kendi tarafında topladığı ve orta vadede Kürtlerin taleplerini dikkate alan daha yapıcı bir ajanda ile ortaya çıkma ya da barış sürecine yeniden dönme ihtimalinin düşük olduğu tespitine yer verildi.