PKK’yla çatışmada yaralanan özel harekat polisi hayatını kaybetti

Van’da üç gün önceki PKK operasyonunda yaralanan 22 yaşındaki özel harekat polisi Ahmet Altun bugün hayatını kaybetti.

İpekyolu ilçesinde örgüte ait bir hücreevine 15 Temmuz’da baskın yapıldı. Burada PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. El bombasının patlaması sonucu Altun dahil üç polis yaralandı.

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Altun, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

Polisin cenazesi, Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığı’ndaki törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi.

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Altun, babaevinde helallik alınmasının ardından Veysel Karani Camii’nde kılınan cenaze namazıyla defnedildi.

Altun’un Temmuz 2016’da polis olduğu, yedi ay önce de Van Özel Harekât Şube Müdürlüğü’ne atandığı öğrenildi.