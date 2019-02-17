PKK’ya yönelik operasyonda 735 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK’ya yönelik operasyonda 735 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 61’inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri öncesi kitlesel eylem hazırlığında olan örgüt üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

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156 operasyonda 685 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Protesto eylemi yapan 50 şahıs da yakalandı. 15 Şubat kapsamında gözaltına alınarak yakalanan toplam şüpheli sayısı ise 735 oldu” dendi.

Açıklamada, 735 şüpheliden 61’inin tutuklandığı, 226’sının serbest diğer 448 şüpheli hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği belirtilerek, şu açıklama yapıldı: “Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, altı adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (altısı kurusıkı), 3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, bir adet el bombası 20 kg TNT, 225 kg amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi.”