PKK’nın katlettiği gençlerin ailelerine verilen tazminatlar geri isteniyor

Aydın’da PKK’nın 2005’teki terör saldırısında hayatını kaybeden gençlerin ailelerine verilen 70’er bin liralık tazminat yılan hikayesine döndü. İçişleri Bakanlığı, parayı “Devletin kusuru yok” diyerek geri istiyor. Çocuklarını kaybeden aileler yıllardır mahkeme kapısında.

Kuşadası ilçesinde 16 Temmuz 2005’te Kadınlar Denizi’ne giden minibüse PKK’lılarca yerleştirilen bomba infilak ettirilmişti.

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Saldırıda 21 yaşındaki Deniz Tutum, 23 yaşındaki Ufuk Yücedeniz, 24 yaşındaki Eda Okyay, 17 yaşındaki İrlandalı Tana Whalen ve 21 yaşındaki İngiliz Helyn Bennett hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı yapan PKK’lı M.S.K.’ya ise beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

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Bakanlık parayı fazla buldu

DHA’nın haberine göre Tutum, Yücedeniz ve Okyay’ın aileleri, Aydın valiliğine yaptıkları tazminat başvurusundan sonuç alamayınca 13 yıl önce Aydın İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Yerel mahkeme, gençlerin ailelerine devletin 70’er bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Ailelere bu paralar ödendi. Ancak tazminat tutarını fazla bulan İçişleri Bakanlığı, Danıştay’a itirazda bulundu.

Dosyayı inceleyen Danıştay 10’uncu Dairesi, saldırıda ‘devletin hizmet kurusu bulunmadığı’ gerekçesiyle kararı bozdu ve tazminat ödenmesine gerek olmadığına hükmetti.

Davaya yeniden bakan Aydın İdare Mahkemesi, bu kez Danıştay’ın bozma gerekçesine uyarak tazminat ödenmemesi kararı verdi. Yerel mahkemenin ilk kararının tam tersi yönde yeni bir karar vermesinin ardından aileler bir kez daha Danıştay’a itiraz başvurusunda bulundu.

Gözler AYM’de

Okyay’ın ailesinin başvurusunu Danıştay 10’uncu Hukuk Dairesi, Yücedeniz ile Tutum’un ailelerinin itirazlarını ise Danıştay 15’inci Hukuk Dairesi görüştü.

Her iki hukuk dairesi de ailelerini taleplerini reddetti. Bunun üzerine aileler bu kez de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na karar düzeltme başvurusunda bulundu. Karar düzeltme talebinde bulunan Okyay’ın babası Azmi Okyay’ın yaptığı bu itiraz da kabul edilmedi. Baba Oktay, kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Bakanlık ısrarlı

Ancak Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum’un dosyalarını inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eda Okyay için verilen kararın aksine bu kez, iki gencin ailesinin yaptığı itirazı haklı buldu. İçişleri Bakanlığı avukatları bu kez de davanın tekrar görüldüğü Aydın İdare Mahkemesi’ne Okyay hakkında verilen ret kararını gerekçe gösterip davanın bir kez daha reddedilmesini istedi.

Aydın İdare Mahkemesi bakanlığın talebini yerinde buldu. Bu gelişme üzerine Yücedeniz ile Tutum’un aileleri, yeniden Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundu.

‘Çocuklarımız kendiliğinden ölmedi’

Danıştay’ın kararından sonra İçişleri Bakanlığı avukatları harekete geçerek Tutum’un babası Şahin Tutum’dan 2005 yılında ödedikleri 70 bin lira tazminatı faiziyle birlikte geri istedi. Bu davanın Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam ettiği öğrenildi.

Yaşadıklarına tepki gösteren aileler adına konuşan Şahin Tutum, “Çocuklarımız kendiliğinden hayatlarını kaybetmedi. Terör saldırısına kurban gittiler. Bu tarihten beri yaşadıklarımız çocuklarımızı kaybetmenin yanında bizleri çok fazla üzdü. Devlet terör saldırılarında hayatını kaybedenlere çeşitli haklar verdi ancak bizim aldığımız tazminatların peşini bırakmadı. Halbuki bizim çocuklarımız da terör saldırısında can verdi” dedi.

Okyay’ın ailesinin son umudu, Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak karara kaldı. Buradan da ailenin istediği sonuç çıkmazsa, ödenen 70 bin lira tazminat, 13 yıllık faiziyle birlikte devlet tarafından geri alınacak.

İngiliz basını, 2009’da, hayatını kaybeden İngiliz turist Helyn Bennett’ın ailesine Türkiye’nin 1 milyon pound tazminat ödeyeceğini yazmıştı.