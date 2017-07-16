PKK’nın kaçırdığı öğretmen Necmettin Yılmaz’a son görev

PKK tarafından kaçırıldıktan sonra cenazesi Pülümür çayında bulunan öğretmen toprağa verildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı köyünde görev yapan Necmettin Yılmaz’ın aracı Erzincan-Tunceli yolunda seyir halindeyken önü kesildikten sonra taranmış, 19 Haziran tarihinden bu yana öğretmenden haber alınamamıştı.

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Yılmaz’ın cenazesi Pülümür çayında bulunmuştu.

Evlada veda

Öğretmen için bugün memleti Gümüşhane’nin Torul ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Hamit Yılmaz ile ağabey Ahmet Yılmaz, 23 yaşındaki öğretmenin cenazesinde taziyeleri kabul etti. Anne Gülay Yılmaz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

Fenalık geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

Öğretmenin cenazesi, Torul Merkez Yeni Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Demirkapı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

‘Anısı yaşayacak’

Öğretmen için Torul Hükümet Konağı önünde de tören düzenlendi. Buradaki törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’nı yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı.

Törende konuşan bakan Yılmaz, “Terör ülkemizde hiçbir zaman kazanamayacaktır, kaybetmeye mahkumdur. Ülkemizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, eğitim ailemizi millete hizmet yolundan bir adım geriye attıramayacaklar. Öğretmenimizin anısını yaşatacağız” dedi.