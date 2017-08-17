PKK’lılarla buluşmak için köyden ayrılmış: Kayıp muhtar ölü bulundu 

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Kadıköy muhtarı Nurettin Altun, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Hürriyet’in haberine göre muhtar Altun’un kardeşi Şahabettin Altun, 14 Ağustos günü jandarmaya müracaatta bulunarak ağabeyinin 12 Ağustos günü sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğunu ve PKK tarafından kaçırılmış olabileceğini bildirdi.

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PKK’lılarla buluşmak üzere köyden ayrılmış

Hakkari valiliğinden yapılan açıklamada, Altun’a PKK tarafından not gönderildiği, kendisine herhangi bir zarar verilmeyeceğinin belirtilmesi üzerine kendi isteğiyle örgüt üyeleriyle buluşmak üzere köyden ayrıldığına dair bilgi elde edildiği anlatıldı.

Telefonla bildirildi

Bu sabah saat 05.40 sıralarında ilçe jandarma komutanlığına, Altun’un Yeniışık Basamak mezrası kırsalında silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunduğunu bildiren bir telefon geldiği aktarılan açıklamada “Öldürülen şahsın Kadıköy Muhtarı Nurettin Altun olduğu tanıdıklarına teyit ettirilmiş olup, şahsın cenazesi halen Yüksekova Devlet Hastanesi morgunda bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.