PKK’lıların İskenderun’daki terör saldırısı girişimi sonrası beş gözaltı

Hatay’da iki PKK’lının saldırı girişiminin ardından beş kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İskenderun ilçesinde iki PKK’lıdan biri polisle çatışmanın ardından kaçarken kendisini patlatmış, diğeri de ölü ele geçirilmişti.

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İskenderun başsavcılığı, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, PKK’lıların Payas ilçesinde bir vatandaşın arasını gasp ettiği, ardından İskenderun’a gittiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İskenderun ilçe merkezine gelen iki bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesi üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü, diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır’da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen beş kişi gözaltına alındı.”