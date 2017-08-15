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Yaramazlara biraz batar!

   
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PKK’lıların havanlı saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir çocuk yaralandı

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Van’da PKK’lıların havan topuyla jandarmaya saldırması sonrası çıkan çatışmada bir çocuk yaralandı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’na bu akşam saat 19.30 sıralarında PKK’lılar havan topuyla saldırdı.

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Saldırı sonrası jandarmanın PKK’lılara karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmanın ardından PKK’lılar kaçarken, 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğu evlerinin önünde ayağından yaralandı.

Çocuk, ambulansla kaldırıldığı Başkale Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.

Bölgede operasyon başlatıldı.

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