PKK’lıların havanlı saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir çocuk yaralandı

Van’da PKK’lıların havan topuyla jandarmaya saldırması sonrası çıkan çatışmada bir çocuk yaralandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’na bu akşam saat 19.30 sıralarında PKK’lılar havan topuyla saldırdı.
Saldırı sonrası jandarmanın PKK’lılara karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmanın ardından PKK’lılar kaçarken, 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğu evlerinin önünde ayağından yaralandı.
Çocuk, ambulansla kaldırıldığı Başkale Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.
Bölgede operasyon başlatıldı.