PKK’lıların firar girişimi engellendi: Açtıkları duvar yine cezaevine çıkıyormuş

Osmaniye’de PKK üyeliğinden cezaevinde bulunan 17 kişinin firarı engellendi.
Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun dış emniyet nöbetçisi, dün gece saat 00.20 sıralarında C-15 koğuşundan duvara vurma sesleri duydu.
Cezaevi alarma geçerken, koğuşun dışına bakan bir deliğin de bulunduğu anlaşıldı.
Tutuklu ve hükümlüler güvenlik önlemiyle koğuştan tahliye edildi. Yapılan incelemede de koğuşun içinden duvarda bir delik açıldığı, açılan deliğin yine cezaevi bahçesine çıktığı belirlendi.
Koğuşta yapılan aramada, duvarın delinmesinde kullanılan fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosu bulundu. Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı.