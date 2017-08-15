Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

PKK’lıların firar girişimi engellendi: Açtıkları duvar yine cezaevine çıkıyormuş

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Osmaniye’de PKK üyeliğinden cezaevinde bulunan 17 kişinin firarı engellendi.

Fotoğraf: DHA

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun dış emniyet nöbetçisi, dün gece saat 00.20 sıralarında C-15 koğuşundan duvara vurma sesleri duydu.

Reklam

Cezaevi alarma geçerken, koğuşun dışına bakan bir deliğin de bulunduğu anlaşıldı.

Tutuklu ve hükümlüler güvenlik önlemiyle koğuştan tahliye edildi. Yapılan incelemede de koğuşun içinden duvarda bir delik açıldığı, açılan deliğin yine cezaevi bahçesine çıktığı belirlendi.

Koğuşta yapılan aramada, duvarın delinmesinde kullanılan fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosu bulundu. Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı.

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

HDP’nin nöbeti İzmir’de: ‘İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir’

HDP’nin Vicdan ve Adalet Nöbeti, son durağı olan İzmir’de yürüyüşle başlarken, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir. İzmir hiçbir zaman genel başkanları, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarını tutuklayan bir politikaya destek vermedi; kimseye belli bir yaşam tarzı dayatmadı” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...