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Hakkari’de helikoptere PKK ateşi: Bir asker hayatını kaybetti

 

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında PKK’lıların helikoptere ateş açması sonucu astsubay başçavuş Gökhan Altınalana hayatını kaybetti.

Gökhan Altınalana

Dağlıca bölgesinde Irak sınırındaki Düztepe mevkiinde 25 Mart’ta başlatılan ‘Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu’ devam ediyor.

Operasyon sırasında dün bölgeye personel ve malzeme indiren helikopetere PKK’lılarca ateş açıldı.

Başından vurulan uçak/helikopter (UH) teknisyeni astsubay başçavuş Gökhan Altınalana, ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Altınalana, hastanede bugün hayatını kaybetti.

İki çocuğu olan 33 yaşındaki Altınalana, memleketi Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Ulukışka köyünde toprağa verilecek.

DHA, operasyon kapsamında ‘sınırdaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 22 PKK’lının öldürüldüğünü’ yazdı.

Hakkari Çukurca’da 22 Mart’taki PKK saldırısında da iki asker hayatını kaybetmişti.

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