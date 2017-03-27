Hakkari’de helikoptere PKK ateşi: Bir asker hayatını kaybetti

İran, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın “İran’dan Türkiye’ye 3 milyon mülteci gelebilir” açıklamasını ‘tuhaf’ ve ‘alakasız’, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İran’ın bölgede yayılmacı politikalar izlediğine yönelik ifadelerini ise ‘kabul edilemez’ olarak yorumladı. Kaynak, “Aldığımız bilgilere göre İran’da 3 milyon mülteci var, Türkiye’ye hareketlenme içinde. Türkiye’ye gelmeye çalışıyor. Daha çok Afgan mülteciler. Sadece 2016’da Iğdır ve Ağrı’da izinsiz […]