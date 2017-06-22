PKK’lı diye dövülmüşlerdi: Üç köylü suç duyurusunda bulundu

Van’da Gevaş emniyetine roketatarla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp şiddet gören üç köylünün avukatı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dihaber’in aktardığına göre darp edilen ve fotoğrafları medyada yayınlanan Cemal Aslan, Abdulselam Aslan ve Halil Aslan’ın avukatı Servet Haznedar, ‘işkence, hakaret, görevi kötüye kullanma ve mala zarar verme’ suçlamalarıyla Gevaş başsavcılığına 17 sayfadan oluşan bir dilekçe sundu.

‘Hukuka aykırı gözaltına alındılar’



Müvekkillerinin, haklarında gözaltı kararı alınmadan hukuka aykırı şekilde gözaltına alındığını belirten Haznedar, “Müvekkillerim önce hekim raporu alınması gerekirken bu husus göz ardı edilerek ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Dört saat kadar emniyette bekletildikten sonra saat 01.31’de Gevaş Devlet Hastanesi’ne götürüldüler” dedi

Emniyetin kameraları bozukmuş

Suç duyurusunda savcıdan gerekli etkin soruşturmanın yürütülmesini, tüm delillerin toplanmasını ve özellikle emniyet müdürlüğüne ait kamera görüntülerinin istenmesini talep ettiğini aktaran Haznedar şunları söyledi: “Savcı, kendisine, kolluk kuvvetleriyle yapmış olduğu görüşme neticesinde emniyet müdürlüğüne ait kameraların bozuk olduğu bilgisinin iletildiğini, ayrıca somut olaydan iki gün önce ilçe emniyet müdürlüğünde bulunan nezarethaneyi denetlediğini ve denetleme esnasında kolluk kuvvetlerinin kendisine kameraların bozuk olduğuna dair bir bilgi aktarmadığını belirtti.”

‘Sokak ortasında darp edildiler’

Müvekkillerinin 9 Haziran günü Van merkezden Gevaş ilçesine mantar toplamak amacıyla gittiklerini söyleyen avukat şöyle devam etti: “İlçeden dönüşleri esnasında emniyet müdürlüğüne yönelik saldırı düzenledikleri iddiasıyla kolluk kuvvetlerinin dur ihtarında bulunması üzerine seyir halinde bulundukları aracı durdurmuş ve araçtan inmişlerdir. Kolluk kuvvetlerine karşı direnişte bulunmayan müvekkillerim yarım saat boyunca sorgusuz sualsiz bir şekilde sokak ortasında darp edilmiş ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan hakaretlere maruz kalmışlardır.”

Haznedar, müvekkillerinin baygın bir şekilde emniyete götürüldüklerini ve burada da kendilerine karşı darp ve hakaretin devam ettiğini söyledi.

‘Onarılamaz psikolojik travma meydana geldi’

Emniyette, müvekkillerinin yerde yatar vaziyette, aynı zamanda yüzleri şiş ve kan içerisindeyken çıplak fotoğraflarının çekildiğini belirten avukat, “Yazılı ve görsel basın aracılığıyla haksız olay kamuoyuna ve ulusal basına yansıtılmış ve müvekkillerim yalnız ulusal değil uluslararası platformda da ‘örgüt üyesi’ ilan edilmişlerdir” dedi.

Somut olay neticesinde müvekkillerden onarılamaz psikolojik tahribat ve travma meydana geldiğini aktaran Haznedar, “Aynı zamanda müvekkillerim itibar kaybına uğramışlardır. Müvekkillerime karşı kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen sabit eylemler, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ‘İşkence, hakaret, mala zarar verme’ görevi kötüye kullanma suçunun işlendiği aşikardır” dedi.

Hekim raporunda yaralar saptandı

Avukat şöyle devam etti: “Başta Anayasa olmak üzere yasal düzenlemelerle ve uluslararası hukukta yerleşik sözleşmelerde güvence altına alınan işkence yasağı gözetilmeden hukuka aykırı olarak, müvekkillerime karşı ağır işkence ve insanlık haysiyetiyle bağdaşmayan hakaretler edilmiştir. Söz konusu hukuku aykırı eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi ve müvekkillerine karşı yapılan ağır hak ihlallerinin cezalandırılması için gerekli etkin soruşturmanın yapılması amacıyla Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum.”

Gevaş Devlet Hastanesi tarafından verilen geçici hekim raporunda, dövülmüş haldeki fotoğrafları paylaşılan Cemal Aslan’ın her iki omzunda, yüzünde, sağ-sol dizinde ve belinde yara, sıyrık ve darp izlerinin olduğu, Abdulselam Aslan’ın raporunda, sağ omuz, burun ve bel, sağ dirsek, sağ kolunda yara ve sıyrık olduğu, Halil Aslan’ın ise, gözaltında şişlik, sağ diz ve vücudunun genel yerlerinde yüzeysel sıyrık saptandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Van’ın Gevaş ilçesinde, Artos dağının arka tarafında mantar toplayan köylülerin aracı buradan dönerken PKK’lılar tarafından durdurulmuş ve araçlarına el konulmuştu. Kimliklerine ve cep telefonlarına da el konulan köylüler bir mağaraya götürülmüş ve başlarında silahlı bir nöbetçiyle dokuz saat boyunca burada tutulmuşlardı.

Daha sonra araçları kendilerine teslim edilmiş, başlarına gelen durumu bildirmek için gittikleri emniyete 800 metre kala gözaltına alınmışlardı. Burada ve sonrasında götürüldükleri emniyette PKK’lı diye dayak yiyen köylülerin fotoğrafları medyada da paylaşılmıştı. Üç köylü, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.