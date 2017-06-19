PKK’lı diye dövülen köylüler mantar topluyormuş

Van’da Gevaş emniyetine roketatarla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp şiddet gören üç kişinin, mantar toplamak için Artos dağına giden yurttaşlar oldukları ortaya çıktı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Van’da esnaflık yapan 32 yaşındaki Abdulselam Arslan, 9 Haziran’da arkadaşının aracıyla 53 yaşındaki dayısı Cemal Arslan, 48 yaşındaki akrabası Halil Arslan ve 29 yaşındaki kayınbiraderi Nejdet Beysüm’le birlikte Gevaş’ın Artos dağına mantar toplamaya gitti.

Dört akraba, Artos dağının arka tarafındaki yaylada mantar topladıktan sonra saat 12.00’da geri döndü. Dere yatağında araçla ilerledikleri sırada ellerinde silah bulunan iki PKK’lı tarafından önleri kesildi.

Araçtan indirilen dört akraba, dere yatağı boyunca yaklaşık 500 metre yürütüldü. Kimliklerine ve cep telefonlarına el konulan dört akraba bir mağaraya götürüldü ve başlarında silahlı nöbetçiyle dokuz saat boyunca burada tutuldular.

‘Darp ve hakaret ettiler’

Havanın kararması üzerine mağaradan çıkarılan dört akrabaya “Bu yolu takip edin, yolda arabanızı bulursunuz” dendi. Araçlarının saldırıya karıştığını bilmeyen dört kişi, Gevaş’a doğru yola çıktı. İlçede Beysüm’ü araçtan indiren diğer üç kişi, durumu bildirmek üzere gittikleri emniyete 800 metre kala gözaltına alındı.

Abdulselam Arslan, ifadesinde “Esnaf olduğumuzu ve karakola müracaata geldiğimizi beyan etmemize rağmen bizleri yere yatırıp yarım saat kadar darp ve hakaret ettiler. Daha sonra Gevaş Emniyet Amirliği’nde de kötü muameleye maruz kaldık” dedi.

Halil Arslan da “Örgüt mensuplarının Gevaş Emniyet Müdürlüğü’ne bizim bindiğimiz araçla eylem yaptıklarını kesinlikle bilmiyorduk. Haberimiz olmadı. Yaşadığımız süreci anlatmak için emniyete gittik” dedi.

Dört köylü, 14 Haziran’da ‘silahlı örgüt üyeliği’ suçundan adli kontrolle serbest bırakılmaları kaydıyla Van 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.