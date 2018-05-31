PKK yöneticisinin taziyesine katılan HDP’li Yıldırım’a ‘propaganda’dan fezleke

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında bir PKK’lının taziyesine katıldığı gerekçesiyle ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla fezleke hazırlandı.
Meclis’e gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı’na sunulan fezleke, İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlandı.
Fezlekede, HDP’li vekilin Şırnak’ta 14 Kasım 2017’de öldürülen PKK yöneticisi ‘Delal Amed’ kod adlı Hülya Eroğlu’nun 18 Kasım’da Diyarbakır’da gömülmesinin ardından 19 Kasım’da taziye ziyaretine katıldığı ifade edildi.
Fezlekede ‘terör örgütü üyesi şahsın cenazesine katılım ile terör örgütünün ulusal ve uluslararası kamuoyuna masum ve iyi gibi lanse edildiği, dolayısıyla terör örgütünün bu yolla övüldüğü, yaptıklarının teşvik edildiği, eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, terör örgütünün yanında yer alındığı, bu yolla terör propagandasının yapıldığı’ öne sürüldü.
Fezlekede ‘örgüt propagandası’yla suçlanan Yıldırım’ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.
Meclis’in dokunulmazlığını kaldırması halinde HDP’li Nadir Yıldırım hakkında beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.
KCK ana davasında da yargılanan Nadir Yıldırım hakkında geçen şubat ayında yakalama kararı çıkarılmıştı.