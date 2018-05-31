PKK yöneticisinin taziyesine katılan HDP’li Yıldırım’a ‘propaganda’dan fezleke

Türkiye’yi bu yılın ilk dört ayında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.55 arttı. İlk dört ay itibariyle en çok ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi artış oranı İranlıların elinde. Nisan’da ise artış oranında Ruslar ilk sıraya yerleşti.