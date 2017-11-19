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PKK yöneticisinin cenazesine katılan HDP’li vekillere bakanlıktan suç duyurusu

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İçişleri Bakanlığı, operasyonda öldürülen PKK yöneticisinin cenazesine katılan HDP’li vekiller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Örgütün ‘kadın yapılanması’ olarak anılan YJA Star’ın yöneticilerinden olduğu belirtilen ‘Delal Amed’ kod adlı Hülya Eroğlu, 13 Kasım’da Şırnak’taki hava operasyonunda öldürülmüştü.

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Eroğlu’nun dün gece Diyarbakır’daki cenazesine HDP mililetvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğitalp ve Berdan Öztürk katılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

HDP’li vekiller de katıldı: PKK yöneticisine gece yarısı cenaze töreni

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