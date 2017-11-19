PKK yöneticisinin cenazesine katılan HDP’li vekillere bakanlıktan suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, operasyonda öldürülen PKK yöneticisinin cenazesine katılan HDP’li vekiller hakkında suç duyurusunda bulundu.
Örgütün ‘kadın yapılanması’ olarak anılan YJA Star’ın yöneticilerinden olduğu belirtilen ‘Delal Amed’ kod adlı Hülya Eroğlu, 13 Kasım’da Şırnak’taki hava operasyonunda öldürülmüştü.
Eroğlu’nun dün gece Diyarbakır’daki cenazesine HDP mililetvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğitalp ve Berdan Öztürk katılmıştı.
İçişleri Bakanlığı, HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.
Kırmızı listede yer alan, PKK-KCK bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden Delal Amed kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında İçişleri Bakanlığı olarak suç duyurusunda bulunduk.
— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 19, 2017