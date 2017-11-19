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PKK yöneticisinin cenazesi ve taziyesine katılan altı HDP’li vekile soruşturma

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Operasyonda öldürülen PKK yöneticisinin cenazesine ve taziyesine katılan altı HDP’li vekil hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Örgütün ‘kadın yapılanması’ olarak anılan YJA Star’ın yöneticilerinden olduğu belirtilen ‘Delal Amed’ kod adlı Hülya Eroğlu, 13 Kasım’da Şırnak’taki hava operasyonunda öldürülmüştü.

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Eroğlu’nun dün gece Diyarbakır’daki cenazesine HDP mililetvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ve Berdan Öztürk katılmıştı.

PKK’lının bugünkü taziyesine de Uca, Yiğitalp ve Öztürk’ün yanı sıra diğer HDP’liler Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik de katılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Altı vekile soruşturma

Bakanlığın duyurusundan saatler sonra Diyarbakır başsavcılığı, PKK’lının dünkü cenazesine ve bugünkü taziyesine katılan altı vekil hakkında soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde ölü olarak ele geçirilen ve PKK silahlı terör örgütünün kırmızı listede aranan şahıslardan olan Delal Amed kod isimli Hülya Eroğlu’nun 18 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır Yeniköy mezarlığında defnedildiği sırada cenazeye katılan HDP Milletvekili Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ile Berdan Öztürk ve diğer katılanlar hakkında aynı gün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. 19 Kasım 2017 tarihinde de İlimiz Bağlar ilçesinde bulunan Demirli Köyü taziye evinde aynı terör örgütü mensubunun fotoğrafının bulunduğu taziye evine gelen HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Leyla Birlik ve diğer katılanlar hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalarımız tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edecektir.”

‘Her ölüm acıdır’

Cenazeye katılan vekillerden Yiğitalp, “Her ölüm kendi içinde acıdır. En büyük sorun, ölümleri ve acıları ayrıştırmaktır. İnsanlığımız da burada başlar. Ayrıca biz şimdiye kadar ne ölümleri, ne de acıları ayrıştıran bir siyaset izledik” dedi.

HDP’li vekiller de katıldı: PKK yöneticisine gece yarısı cenaze töreni


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