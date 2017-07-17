PKK ve YPG’lilerin fotoğrafını paylaşan HDP’li vekile ‘propaganda’dan hapis cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ölen iki PKK’lı ve YPG’li militanın fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
HDP’li Ayhan, 2015’te sosyal medya hesabından Tunceli’de ölen ‘Baran Dersim’ kod adlı İsmail Aydemir ile Suriye’de ölen Aziz Güler’in fotoğraflarını paylaşarak “Dersim’in asi komutanı Baran Dersim ve Kobani direnişinin özgürlük savaşçısı Aziz Güler anınız önünde saygıyla eğiliyoruz” yazmıştı.
Ceza çıktı
Ayhan hakkında Şanlıurfa başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Karar duruşmasında mütaala veren savcı, vekilin paylaşımla ‘terör örgütünün propagandasını’ yaptığını belirterek cezalandırılmasını istedi.
Ayhan’ın katılmadığı duruşmada söz alan avukatı Sevda Çelik Özbingöl, müvekkilinin yöneltilen suçu işlemediğini, muhalif siyasi kimliğinden dolayı yargılandığını söyledi, beraat istedi.
Mahkeme, HDP’li vekili ‘terör örgütü propagandası’ suçundan bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı.
Avukat Özbingöl, kararı temyiz edeceklerini söyledi.