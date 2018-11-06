PKK soruşturması: Eski HDP’li vekil Özanlı tutuklandı

Eski HDP milletvekili Şafak Özanlı, PKK soruşturması kapsamında tutuklandı.

Kentte 26 Ekim’de gözaltına alınan Özanlı, DBP Kars İl Eş Başkanı Cengiz Anlı, HDP Kars İl Eş Başkanı Ekrem Savcı, eski HDP Kars Eş Başkanı Cengiz Topbaşlı ve HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen’in danışmanı Hayati Mehmetoğlu, emniyetteki ifadelerinin ardından dün öğleden sonra savcılığa çıkarıldı.

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Savcılık ifadesi alınan beş kişi ‘PKK terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mehmetoğlu haricindeki tüm isimler tutuklandı.

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Eski vekil Özanlı, daha önce de Ardahan başsavcılığının terör propagandası suçundan yürüttüğü soruşturmada tutuklanmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.