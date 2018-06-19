PKK Siirt’te saldırdı: İki asker hayatını kaybetti, üçü yaralandı

Siirt’te PKK’nın iki farklı saldırısında iki asker hayatını kaybetti, üç asker yaralandı.

DHA’nın haberine göre ilk saldırı Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyün kırsalında meydana geldi. PKK’lılarca tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın devriye görevi yaptığı sırada infilak ettirildi. Patlamada üç uzman çavuş yaralandı.

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Yaralı askerler helikopterlerle bölgeden alınarak Siirt 3’üncü Komando Tugayı’na götürüldükten sonra ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İki askerin tedavisi sürüyor.

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İkinci saldırı

AA’nın haberine göre bu saldırının ardından PKK’lılara yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Bu operasyonda da ilkinden farklı bir noktada yine bir el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.