PKK Siirt’te saldırdı: Bir asker hayatını kaybetti, ikisi yaralandı

Siirt’te askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, iki asker de yaralandı.

DHA’nın haberine göre patlama Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünnü kırsalında meydana geldi. PKK’lılarca tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın devriye görevi yaptığı sırada infilak ettirildi. Patlamada üç uzman çavuş yaralandı.

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Yaralı askerler helikopterlerle bölgeden alınarak Siirt 3’üncü Komando Tugayı’na götürüldükten sonra ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki askerin de durumu ağır.