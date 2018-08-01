PKK saldırısında hayatını kaybeden anne ve 11 aylık bebeği için askeri tören düzenlendi

Hakkari Yüksekova’da, asker eşini ziyaretten dönerken yola tuzaklanan patlayıcının patlaması sonucu hayatını kaybeden anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebek Mustafa Bedirhan Karakaya için cenaze töreni düzenlendi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada 25 yaşındaki Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Hakkari’ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü’ndeki Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epkin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, askeri yetkililer ve polisler ile Nurcan Karakaya’nın eşi Jandarma Astsubay Serkan Karakaya katıldı.
Anne-oğulun cenazeleri, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunarak, dua edildi.
Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın cenazesi, askerlerin omuzlarında helikoptere taşınıp, konularak, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova’ya gönderildi.