PKK saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen toprağa verildi

Batman’da PKK’nın çifte saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen bugün toprağa verildi.

Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına 9 Mayıs’ta PKK’lılarca ateş açılmış, bu sırada başka bir araçta bulunan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hayatını kaybetmişti.

Evlada veda

Batman’dan Ankara’ya uçakla, buradan da memleketi Çorum’un Osmancık ilçesine getirilen Yalçın için cenaze töreni düzenlendi.

Kaymakamlık binasının önüne getirilen Yalçın’ın tabutu üzerine Türk bayrağı, duvak ve folklor kıyafeti konuldu.

Cenazeye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı.

Baba Sadık Yalçın, cenazenin başında şunları söyledi: “5 bin yıl değil, 500 bin yıl daha buradayız Allah’ın izniyle. Kimse bizleri yıldıramaz. Bu vatan tarihte Türk kalmaya devam edecek. Bugün de Türk, yarın da Türk ne mutlu Türk’üm diyene.”

Yalçın’ın isminin görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne verileceği öğrenildi.

Öğretmenlerini anlattılar

Yalçın’ın öğrencileri, bugün okuldaki müzik atölyesini ziyaret ederek öğretmenlerini andı.

Öğrencilerden Dilek Avcı, Yalçın’ın kendisine kısa sürede çok şey öğrettiğini belirterek “Terör saldırısına maruz kaldı, mekanı cennet olsun. O bizim sadece müzik öğretmenimiz değildi, bir rehber öğretmen gibi dertlerimize ortak oluyordu. Bir öğretmendi ama annemiz gibiydi, çok iyiydi” diye konuştu.

Diğer bir öğrenci Firdevs Akın da şunları söyledi: “Aybüke öğretmenimiz çok iyiydi. Ondan çok şey öğrendik. Örnek alınacak bir öğretmendi. Bize her konuda çok desteğini gördük. Çok üzüldük, keşke böyle olmasaydı.”

İlk görev yeriydi

1995 doğumlu Yalçın, altı yıl önce Edremit Kültür ve Sanat Derneği’nde müzik eğitimi almasının ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı.

Geçen yılın ekim ayında ataması yapılan Yalçın, Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde sözleşmeli müzik öğretmeni olarak göreve başladı.

Yalçın, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde yüksek lisans yapıyordu.