PKK saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen için son görev

Batman’da PKK’nın çifte saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen için bugün tören düzenlendi.

Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına dün PKK’lılarca ateş açılmış, bu sırada başka bir araçta bulunan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hayatını kaybetmişti.

PKK’lılar daha sonra aynı araçla kaçmış, Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önündeki yol kontrolüne geldiklerinde bombayı infilak ettirmiş, bir asker hayatını kaybetmişti.

‘Öğrencilerin ilgisin artırdı’

Kozluk Çok Programlı Lisesi’nin müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için bugün Batman Öğretmenevi’nin bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan okulun müdürü Mahmut Işık, “Okulumuzda müzik atölyesi çok yetersizdi. O göreve başladıktan sonra öğrencilerimizin müziğe ilgisi arttı” dedi.

‘Duyunca yıkıldım’

12-BLT Bilgisayar Bileşim ve Teknoloji öğrencisi Oruç Arıca, öğretmenini son olarak karne dağıtım töreninde gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Gitar ve piyangoyu bana sevdiren, öğreten Şenay Aybüke Yalçın hocamdır. Müzikle hiçbir ilgim yoktu, onun sayesinde müziğin tüm enstrümanlarını öğrendim. Karne dağıtımı töreninin yarım saat sonrasında böyle bir olayı duyunca yıkıldım. Dünyanın en güzel ve iyi öğretmeniydi Aybüke hoca. Bizimle helalleşti, biz de ondan helallik istedik.”

Öğretmenin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çorum’un Osmancık ilçesine gönderildi.

İlk görev yeriydi

1995 doğumlu Yalçın, altı yıl önce Edremit Kültür ve Sanat Derneği’nde müzik eğitimi almasının ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı.

Geçen yılın ekim ayında ataması yapılan Yalçın, Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde sözleşmeli müzik öğretmeni olarak göreve başladı.

Yalçın, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde yüksek lisans yapıyordu.

Şoför gözaltında

Öte yandan saldırıda kullanılan taksini şoförü gözaltına alınarak sorgulandı.

Şoför Mehmet Fidan, silahlı kişilerin aracını gasp ederek kendisini kırsal bölgede ellerini bağlayıp araziye terk ettiklerini, daha sonra da üçüncü bir kişiyi de yanlarına alarak gittiklerini anlattı.