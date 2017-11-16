PKK saldırısında hayatını kaybeden 21 yaşındaki asker aynı gün tezkere alacakmış

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Irak’ın kuzeyindeki terör operasyonunda PKK saldırısı sonucu hayatını kayben askerin, aynı gün tezkere almaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Gara bölgesinde dün akşam PKK’lıların ilk ateşinde 21 yaşındaki topçu er Suat Surki hayatını kaybetti.

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Asker Şırnak’taki askeri törenin ardından memlekti Van’a gönderildi. Surki için Yukarı Norşin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Surki’nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualarla Karşıyaka Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Beş kardeşin en küçüğü olan Surki’nin hayatını kaybettiği gün askerliğinin bittiği ve tezkere almaya hazırlandığı öğrenildi.