Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

PKK saldırısında hayatını kaybeden 21 yaşındaki asker aynı gün tezkere alacakmış

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Irak’ın kuzeyindeki terör operasyonunda PKK saldırısı sonucu hayatını kayben askerin, aynı gün tezkere almaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Gara bölgesinde dün akşam PKK’lıların ilk ateşinde 21 yaşındaki topçu er Suat Surki hayatını kaybetti.

Reklam

Asker Şırnak’taki askeri törenin ardından memlekti Van’a gönderildi. Surki için Yukarı Norşin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Surki’nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualarla Karşıyaka Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Beş kardeşin en küçüğü olan Surki’nin hayatını kaybettiği gün askerliğinin bittiği ve tezkere almaya hazırlandığı öğrenildi.

Kuzey Irak’taki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...