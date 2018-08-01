PKK saldırısında eşini ve bebeğini kaybeden astsubay: Biz evlat katili değiliz

Yüksekova’daki PKK saldırısında eşi ve bebeğini kaybeden astsubay çavuş Serkan Karakaya “Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde bırakmayacağız” dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada 25 yaşındaki Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Karakaya sözlerine şöyle başladı: “Sürpriz yapmak için yanıma çıktı. İki saat oturduk, iki saat sonra indi. 15 dakika sonra da patlama oldu zaten.”

Eşini üs bölgesinden takip ettiğini ve kaybolduğu noktada saldırının yaşandığını aktaran astsubay, “Patlama sesini duydum. Ben silahımı alıp indim zaten. Allah onları kahreylesin. Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde bırakmayacağız. Gelip benden sorsalardı ama çocuğumdan eşimden sormuşlar; bakacağız. Vatan sağ olsun. Vatan yoluna iki canımız feda olsun. Vatan sağ olsun inşallah” diye konuştu.