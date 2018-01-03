PKK, rehin aldığını öne sürdüğü iki MİT görevlisinin bilgilerini paylaştı

PKK, beş ay önce rehin aldığını öne sürdüğü iki MİT görevlisinin bilgilerini paylaştı.

ANF’de yer alan habere göre PKK, ikilinin, yöneticilerine suikast ve tutuklamayla görevlendirildiğini savundu.

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Örgüt, önemli bilgilere ulaştığını öne sürdüğü görevlilerin fotoğraf ve isimlerini de yayınladı.

PKK, ikilinin daire başkanlığı yaptığını, bu nedenle operasyonlardan doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi sahibi olduğunu öne sürdü.

‘Doğrudan bağlantı yok’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yılın eylül ayında, PKK’nın MİT mensubu iki kişiyi kaçırdığı iddiasını ‘dolaylı’ olarak doğrulamıştı: “Bahsedilen iki kişiyi geri getirmek için PKK’yla doğrudan bağlantı kurulmadı.”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise PKK’ya operasyon yapmak isteyen MİT mensubu dört daire başkanının rehin alındığını öne sürmüştü.