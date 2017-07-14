‘PKK propagandası’: Kars’ta köy düğünlerine giden müzik grubu üyelerine gözaltı

Kars’ta köylerde müzik yapan bir grubun beş üyesi, PKK propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Kağızman ilçesinde bir müzik grubunun köy düğünlerinde ‘aleni şekilde’ PKK propagandası yaptığı ihbarında bulunuldu.

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Harekete geçen jandarma ekipleri, grup üyelerinin adreslerine baskın yaptı. Operasyonda A.İ., R.İ., M.İ., E.İ. ve M.K. isimli beş kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki hard disk, flaş bellek, DVD ve CD’lere de el koyuldu. AA, malzemelerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin ‘PKK propagandasını yaptıkları ve cumhurbaşkanına hakaret ettiklerinin tespit edildiğini’ yazdı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.