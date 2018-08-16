PKK operasyonundaki ‘dost ateşi’nde üç jandarma hayatını kaybetti

Adıyaman’da PKK operasyonu sırasında bir asker el yapımı patlayıcının infilak etmesi, üç asker de ‘dost ateşi’yle hayatını kaybetti.

Valiliğin yazılı açıklamasında merkeze bağlı Kuyucak köyü bölgesinde güvenlik güçlerine takviyeye giden jandarmaları taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK’lılarca döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettiği ifade edildi.

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Patlamada bir jandarma hayatını kaybederken bazı askerler de yaralandı.

Valilik, daha sonra olanları şu sözlerle anlattı: “Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 Jandarmamıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyoruz.”

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Valilik, sekiz şüphelinin gözaltına alındığını da bildirdi.