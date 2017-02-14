PKK operasyonlarında ikinci gün: Yedi kentte 86 gözaltı

Yurt çapında yedi kentte yapılan eş zamanlı PKK operasyonlarında şimdiye dek 86 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Ankara, Muş, Van, Ağrı, Adana, Antalya ve Konya’da eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Yurt çapında 25 kentte dün yapılan operasyonda da 544 kişi gözaltına alınmıştı.

HDP, dünkü operasyonun partilerine yapıldığını belirterek, gözaltına alınanların arasında parti yöneticileri, il ve ilçe eş başkanları ve parti üyelerinin bulunduğunu duyurdu.

Ankara merkezli soruşturmada 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ankara’da Çankaya, Mamak ve Sincan ilçeleri ile Muş, Van ve Ağrı’da 28 adrese baskın yapıldı, 21 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, Muş’ta gözaltına alınanların arasında HDP’li vekil Sırrı Sakık’ın yeğeni V.S.’nin bulunduğunu bildirdi.

Şüphelilerin bazılarının sosyal medyada propaganda yaptığı iddia edildi.

Adana’da 34 gözaltı

Adana’da çok sayıda ilçe ve mahallede yapılan özel harekat destekli operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Dihaber, gözaltına alınanların arasında HDP Ceyhan İlçe Eş Başkanı Kamuran Sağat’ın da olduğunu yazdı.

Van’da 13 gözaltı

Van’da terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Dihaber’e göre DBP Çaldıran İlçe Eş Başkanı M. Nasır Ürgen de gözaltında.

Antalya’da 10 gözaltı

Antalya’da 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetin açıklamasında, şüphelilerin eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

Konya’da sekiz gözaltı

Konya’daki eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden sekizi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan beş kişi aranıyor.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.