PKK Lice’de bir kişiyi ağaca bağlayarak öldürdü, aracını ateşe verdi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lılar, durdurdukları otomobildeki Ramazan Mula isimli vatandaşı ağaca bağlayıp öldürürken, aracını da ateşe verdi.

Lice’ye bağlı Saydamlı Mahallesi Dokuzkat Mezrası’nda yol keserek araçlarda kimlik kontrolü yapan PKK’lılar, Ramazan Mula’nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçtan indirilen Mula’yı yola yakın bir yerde ağaca bağlayan PKK’lılar, ateş açarak öldürdükten sonra otomobili ateşe verdi.

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Yoldan geçen sürücüler, yanmış aracı görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemenin ardından Mula’nın cesedi otopsi için Lice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lice’de yapılanan ön otopsinin ardından Mula’nın cesedi, Yenişehir İlçesi’ndeki şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bu arada PKK’lıların ağaca bağlayarak öldürdükleri Ramazan Mula’nın kardeşinin merkez Yenişehir ilçesinde bekçi olarak görev yaptığı, otomobilin de bekçi kardeşine ait olduğu belirtildi.