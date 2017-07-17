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PKK komutanının fotoğrafını paylaşan HDP’li vekile ‘propaganda’dan hapis cezası

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HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, bir PKK komutanının fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Görsel: DHA

HDP’li Ayhan, 2015’te sosyal medya hesabından Tunceli’de ölen ‘Baran Dersim’ kod adlı PKK komutanı İsmail Aydemir ve Suriye’de IŞİD’e karşı savaşırken ölen Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) komutanı Aziz Güler’in fotoğraflarını paylaşarak, “Dersim’in asi komutanı Baran Dersim ve Kobani direnişinin özgürlük savaşçısı Aziz Güler anınız önünde saygıyla eğiliyoruz” yazmıştı.

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Ceza çıktı

Ayhan hakkında Şanlıurfa başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Karar duruşmasında mütalaa veren savcı, vekilin paylaşımla ‘terör örgütünün propagandasını’ yaptığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Ayhan’ın katılmadığı duruşmada söz alan avukatı Sevda Çelik Özbingöl, müvekkilinin yöneltilen suçu işlemediğini, muhalif siyasi kimliğinden dolayı yargılandığını söyledi, beraat istedi.

Mahkeme, HDP’li vekili ‘terör örgütü propagandası’ suçundan bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı.

Avukat Özbingöl, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

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