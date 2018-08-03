Diken

Yaramazlara biraz batar!

PKK katliama kılıf uydurdu: Yanlışlık sonucuymuş!

PKK, Hakkari’de Nurcan Karakaya adlı asker eşi ve bebeğinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ‘‘Eğer böyle bir şey yaşanmışsa kesinlikle yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada 25 yaşındaki kadın yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmış ancak kurtarılamamıştı.

Reklam

BBC Türkçe’nin aktardığına göre PKK’nın askeri kanadı HPG-BİM, ‘bu bölgede son dönemde saldırılar düzenlediklerini, ancak bu olayın kendi mensupları tarafından gerçekleştirildiğinin doğrulanamadığını’ duyurdu.

Karakaya ve bebeğinin hedef alınmadığının belirtildiği açıklamada “Eğer böyle bir şey yaşanmışsa da kesinlikle yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur” ifadesi yer aldı.

Reklam

PKK, Türk medyasını ‘psikolojik savaş’la suçlamayı da ihmal etmedi.

Erdoğan cenazede konuştu: İdamla ilgili atacağımız adımlar yakındır

PKK saldırısında eşini ve bebeğini kaybeden astsubay: Biz evlat katili değiliz

Soylu, Yüksekova saldırısı ile ilgili CHP, HDP ve Batılı ülkeleri hedefe koydu

HDP, Yüksekova’daki saldırıyı kınadı: Üzüntümüz büyük

PKK saldırısında hayatını kaybeden anne ve 11 aylık bebeği için askeri tören düzenlendi

Yüksekova’da PKK saldırısı: Ziyarete giden asker eşi ve bebeği hayatını kaybetti


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...