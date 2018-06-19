PKK Hakkari’de konvoya roket attı: Altı asker yaralandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde dün askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda altı asker yaralandı.
Hakkari valiliğinin açıklamasında şöyle dendi: “18 Haziran günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketli saldırı sonucu altı askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”
Yaralı askerler Hakkari merkezi ve Çukurca ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.