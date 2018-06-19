PKK Hakkari’de konvoya roket attı: Altı asker yaralandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Türkiye’de seçimlerin son derece güvenli ve şeffaf yapıldığını söyledi. Güven, yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 227 bin 931 olduğunu ve ‘sandıkları taşınan’ seçmen sayısının ise 120 bin 724 olarak görüldüğünü belirtti.