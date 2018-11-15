Pizzaya ‘tükürük’ davası: Kurye ve şirket 4 bin lira ödeyecek

Eskişehir’de pizzaya tüküren kuryeye 4 bin lira para cezası verildi. Kuryeye ağır ceza mahkemesinde açılan dava ise sürüyor.

Pizza dağıtımı yapan Burak S. adlı motosikletli bir kurye, 24 Aralık 2017’de sipariş götürdüğü apartmanın içerisinde açtığı pizza kutusunun içine tükürmüştü. Kurye işten atılırken hakkında hem ticaret hem de ağır ceza mahkemesinde iki farklı dava açılmıştı.

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Eskişehir Ticaret Mahkemesi’nde kuryenin ‘mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü’ suçlamasıyla görülen davası sonuçlandı.

Mahkeme, pizza şirketinin genel merkezi, Eskişehir’de bulunan şubesi ve pizzaya tüküren kurye Burak S.’nin toplam 4 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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Kuryeyi mahkemeye veren müşteri Hüseyin Alyüz’ün avukatı Kemal Sayılır, kararın hazır gıda tüketenlerin sipariş özgürlüğüne ve güvenlerine saldırı neticesinde oluşan zararı gidermeye yönelik emsal bir karar olduğunu söyledi. Sayılır, tazminat miktarı konusunda istinafa başvuracaklarını kaydetti.

Ajanslar, kuryenin hangi şirkette çalıştığını yazmadı ancak daha önce şirketin Domino’s Pizza olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Ağır cezadaki davası sürüyor

Burak S. hakkında Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ten iki yıldan 15 yıla kadar, ‘mala zarar vermek’ suçundan da dört aydan üç yıla kadar hapis istemiyle de dava açılmıştı. Bu dava sürüyor.