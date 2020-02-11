Eskişehir’de pizzaya tüküren kuryeye iki yıl altı ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Pizza dağıtımı yapan Burak S. (22) adlı motosikletli kurye, 24 Aralık 2017’de sipariş götürdüğü apartmanda açtığı pizza kutusunun içine tükürmüştü. Kurye işten atılırken hakkında hem ticaret hem de ağır ceza mahkemesinde iki farklı dava açılmıştı. Ticaret mahkemesindeki davada kurye ve şirkete toplamda 4 bin lira para cezası verilmişti.

Reklam

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Burak S. ve davacı Hüseyin Alyüz (34) ile tarafların avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan Burak S. suçlamaları reddederek, “Kutuyu açıp pizzaya tükürmedim, beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı ‘mala zarar vermek ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek’ suçlarından iki yıl altı ay hapisle cezalandırdı.