Pizzaya tüküren kuryenin davasında mütalaa: 18 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir’de pizzaya tüküren kuryeye açılan ağır ceza davasında savcı iki suçtan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Fotoğraf: DHA

Pizza dağıtımı yapan Burak S. adlı motosikletli bir kurye, 24 Aralık 2017’de sipariş götürdüğü apartmanın içerisinde açtığı pizza kutusunun içine tükürmüştü. Kurye işten atılırken hakkında hem ticaret hem de ağır ceza mahkemesinde iki farklı dava açılmıştı. Ticaret mahkemesindeki davada kurye ve şirkete toplamda 4 bin lira para cezası verilmişti.

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Kuryenin Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının bugün duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Burak S.ve şikayetçi Hüseyin Alyüz katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, kurye hakkında ‘tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ten suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Burak S.’ye ‘mala zarar vermek’ suçundan da dört aydan üç yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma için ek süre istemesinin ardından ertelendi.