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Yaramazlara biraz batar!

Pizza hamuruna jilet koyan market çalışanı tutuklandı

ABD’nin Maine eyaletinde, süpermarkette satılan pizzanın hamuruna jilet koyan bir çalışan tutuklandı.

Fotoğraf: Saco Polis Teşkilatı

Saco kentinde yaşayan bir kişi, 6 Ekim’de Hannaford adlı market zincirinin bir şubesinden satın aldığı pizza hamurunda jilet buldu. Durumu polise ve market yönetimine bildirdi.

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Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda Nichols R. Mitchell adlı çalışanın, Portland Pie Pizza ürünlerine jilet koyduğu tespit eildi. 38 yaşındaki Mitchell’in, pizzanın hamurunu üreten It’ll Be Pizza’nın eski bir çalışanı olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis sonra pazar günü market çıkışında Mitchell’ı takip edip yakalandı.

Polis, tutuklanan Mitchell’ın neden böyle bir şey yaptığının henüz netlik kazanmadığını duyurdu.

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Süpermarket zinciri, 1 Ağustos-11 Ekim tarihleri arasında satılan ürünlerin toplatıldığını, bu zaman diliminde ürün satın alan müşterilerin iade edip paralarını alabileceklerini açıkladı.

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