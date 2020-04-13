Pizza fırınında siperlik maske üretip ‘paket servis’ yapıyorlar

ABD’nin Chicago kentindeki bir pizzacı, fırınında siperlik maske üretmeye başladı. Personel, pizza dilimi yerine maskeleri kutuya koyup sipariş veren sağlık kurumlarına paket servis yapıyor.

Fotoğraf: Dimo’s Pizza

Salgın -şimdilik- çok ciddi boyutlarda olmasa da fiyatları hızla artan koruyucu ekipman konusunda sıkıntı yaşanacağı düşünülen kentte bu yönde üretimin artması için kollar sıvandı. Bunun için halk da seferber oldu.

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16 Mart’ta alınan kararla bar ve restoranlar kapanınca sadece paket servis yapan, işlerin yüzde 70 düştüğünü söyleyen pizza restoranı sahibi Dimitri Syrkin-Nikolau, çareyi siperlik maske üretmekte buldu.

Haftada 3 bine yakın siperlik üretip, tanesini 3 dolara (20.4 lira) satan Dimo’s Pizza’nın sahibi Syrkin-Nikolau, birkaç mühendis arkadaşıyla konuşup ‘taktik’ aldı. Fırına pizza yerine akrilik koyduklarını belirten Syrkin-Nikolau şöyle devam etti: “Fırının ısısı akriliğe siper şeklini verecek kadar yumuşatmaya yetiyor. Sonra şekil verip siperlik haline getirdiğimiz akriliği bir banda iliştiriyoruz ve koruyucu ekipman hazır oluyor. Çok çabuk ve kolay bir üretim süreci. Pizza dilimi yerine akrilik pişiriyoruz. Sonra da hemşirelik eğitim alan bir arkadaşımız pizzaları koyduğumuz kutularda yerlerine ulaştırıyor.”

Syrkin-Nikolau, böylece hem sağlık çalışanlarına uygun fiyata üretim yaptığını hem de çalışanlarını işsiz bırakmayıp, işletmesini ayakta tuttuğunu söyledi. Küçük sağlık kuruluşlarının taleplerini karşıladıklarını anlatan Syrkin-Nikolau, “Bir huzurevinde çalışan sağlık çalışanları ve küçük bir pediyatri kliniği siperlik ürettiğimiz yerler arasında” dedi.

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7 bine yakın vaka bulunan Chicago’da 200’ü aşkın kişi hastalığa yenik düştü.