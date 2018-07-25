Piyasaya ‘pastör dopingi’: Halkbank’ta yüzde 12, borsada yüzde 3.5 kazanç

ABD’li pastör Andrew Brunson’ın ev hapsine alınmasıyla Halkbank hisseleri sert yükseldi. Kararın ardından borsada kazanç yüzde 3’ü geçerken dolar kuru 4.83’e indi.

Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 17.75’te sabit tutma kararı sonrası dövizler sert yükselmiş, Borsa İstanbul endeksi (BIST 100) yüzde 3.33 düşüşle 92 bin 133 puandan kapanmıştı.

Reklam

İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson’un adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmasıyla birlikte ABD’deki ‘Atilla davası’ nedeniyle bir süredir baskı altında olan Halkbank hisseleri üzerinde rahatlama sağladığı belirtildi.

Eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın hüküm giydiği davanın sonucu, Halkbank davaya taraf olmasa da, ABD’nin ekonomik yaptırımlarını delen bankalara daha önce para cezası kesmiş olması, Halkbank’ın da böyle bir ceza alabileceği endişelerini yaratmıştı.

Reklam

Uzlaşı fiyatlandı

Dünya’nın haberine göre, piyasa uzmanları ‘Atilla davası’nda ABD ile Türkiye arasında uzlaşı ihtimalinin fiyatlandığını söyledi.

A1 Capital Menkul Değerler Araştırma Direktörü Belgin Maviş, “Piyasalar uzlaşı ihtimalini fiyatlıyor. Dava ile ilgili cezai yaptırımlar konusunda da tarafların uzlaşabileceği ihtimali fiyatlanıyor. Davada ve ABD ile Türkiye arasında bu konudan kaynaklı yan alanlarda uzlaşı sağlanırsa, bunun borsadaki olumsuz etkisi de ortadan kalkar” dedi.

Bankacılık endeksi yüzde 5.5 yükseldi

Hisseleri yüzde 15’in üzerinde yükselen Halkbank saat 17.00’de yaklaşık yüzde 12’lik primle 7.11 liradan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 5.5 yükselirken, BIST-100’deki yükseliş de yüzde 3’ü geçti.

Brunson’ın ev hapsine alındığı haberi ardından TL dolar karşısında yüzde 1 civarı değer kazandı.

Karar öncesi 4.86 civarında işlem gören dolar/TL günün en düşük seviyesi olan 4.8307’ye kadar geriledikten sonra saat 17.00’de 4.83 seviyesinde işlem görüyor.

TL’deki hareketi yorumlayan bankacılar kararla birlikte ABD Türkiye ilişkilerinin daha iyi bir görünüme kavuşabileceğini, bu nedenle piyasalarda bir iyimserlik görüldüğünü belirtti.

Bankacıların verilerine göre gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri karar ardından 50 baz puanın da üzerinde bir düşüşle yüzde 17.50 civarına geriledi. 10 yıllık bileşik faiz dün TCMB kararı arıdndan yaklaşık 150 baz puan artışla tarihi rekor olan yüzde 18.50’yi aşmıştı.