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Yaramazlara biraz batar!

Piyasalarda olağanüstü zikzaklar: Dolar 6.30’dan döndü

Türk Lirası’nın yabancı para birimlerine karşı son günlerde hızlanan değer kaybı dün gece de devam ederken dolar ve avro olağanüstü geniş bir bantta hareket ederek sert iniş çıkışlarla yeni rekorlar kırdı.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası piyasalarda gece 5.70’ler civarında seyreden dolar sabah bir anda hareketlenerek 6.30’u aşarken, avro 7.22’yi gördü. İki para birimi de bu rakamlardan hızla geri çekilirken dolar 6, avro 6.80 liranın altına döndü.

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Bu dakikalarda TL’nin önde gelen uluslararası para birimleri karşısında dün geceden beri ortalama değer kaybı 10’u aşmıştı. Ekonomistler yaşanan iniş çıkışa hareketin ilk dakikaları itibarıyla açıklama getiremedi.

TL dün gün içinde de yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmişti.

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Son dönemdeki ekonomik verilerin kötü gelmesi sonrası ile başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı.

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