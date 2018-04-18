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Yaramazlara biraz batar!

Piyasalarda erken seçim hareketliliği: Dolar geriledi, borsa yükseldi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 24 Haziran’da erken seçim kararı sonrası dolar/TL 4.02 seviyesine kadar geriledi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise yüzde 2’den fazla değer kazanarak 111.000 seviyesini aştı.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan’ın açıklaması öncesi 4.0920 seviyesinde hareket eden dolar/TL karar sonrası yüzde 1.5’lik değer kazancıyla 4.0357 seviyesine kadar geriledi.

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Erken seçim açıklaması öncesi 5.0830 seviyesinde hareket eden avro/TL 5.0024’e kadar gevşedi.

Dolar/TL saat 18.00’de 4.0200’de yer alırken, avro/TL aynı dakikalarda 4.9800 civarında işlem gördü.

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Günün ilk yarısını yüzde 0.11 değer kaybıyla kapatan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açıklama öncesi yüzde 0.50 kayıpla 108.227 civarında hareket ediyordu. Endeks açıklama sonrası yüzde 2’den fazla değer kazancı ile 111.000 seviyesini aştı.

Son olarak, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye’de erken seçimin getireceği riskin Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırma ihtimalini kuvvetlendirebileceğini ve bunun TL için ‘geçici süreyle’ olumlu etki yaratabileceğini belirtmişti.

ABD merkezli bankanın açıklamasında “Liranın bu ay dolar ve avro karşısında geldiği rekor düşük seviyelerin ardından TCMB’nin ülke varlıklarını daha yüksek faizlerle destekleyebileceği spekülasyonu var” denmişti.

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