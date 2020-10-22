Piyasalar ‘Merkez’in faiz kararını bekliyor: Yatırımcı algısı değişir mi?

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (MB) bugün saat 14:00’te sonuçları açıklanacak faiz kararının piyasada yeni bir iyimserlik getirebileceği beklentisiyle tarihi zirveden düşüşünü sürdürdü.

Fotoğraf: Reuters

Bankacılar Türkiye’den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların MB ve takiben diğer ekonomi kuruluşlarının atabileceği normalleşme adımlarıyla tarihi düşük seviyelerdeki pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyor.

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Küresel piyasalarda dolar para birimleri sepeti karşısında dün 2 Eylül’den bu yana görülen en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün 92.792 seviyesinde yatay seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin dün ‘corona’ yardım paketine ilişkin umutları artıran açıklamalar yapınca risk iştahı yükselmiş ve dolar son yedi haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

Küresel risk iştahı ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokrat Partilileri kabul edilebilecek bir yardım paketi üzerinde çalışma konusunda isteksizlikle suçlamasıyla ise bir miktar azaldı.

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Dolar/TL geçen hafta yeni zirve olan 7.96’ya kadar yükseldikten sonra haftayı zirvenin hemen altında tamamlamıştı. Kur 7.96 zirvesinden 7.8’in altına kadar geriledi.

Dolar/TL dün akşam saatlerinde 6 Ekim’den beri ilk ekz 7.7935’i test ettikten sonra bu sabah saat 10:15’te 7.82 seviyesinde işlem görüyor.

İzlenen diğer gelişmeler

Piyasada MB kararı haricinde yakından izlenen gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit müzakereleri, corona virüsünde küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor.

‘Corona’ yayılımı Türkiye’de de belirginleşirken Reuters’ta dün yayımlanan bir haberde ekonomiyi etkilemeyecek, dar kapsamlı tedbirlerin alınabileceğine dikkat çekilmişti.

‘Merkez’ yön belirleyecek

Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan (ortanca) beklentisi politika faizinin yüzde 10.25’ten yüzde 12’ye arttıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

Siyasetin politika faizi artışlarına sıcak bakmaması ve geçmişte faiz nedeniyle MB’de başkan değişikliği yaşanmış olması nedeniyle, bankanın daha fazla sıkılaştırma için politika faizini kullanması beklenmiyordu. MB kararı ana beklenti olmadığından eylülde sürpriz etkisi yaratmıştı.

Bu kez ise piyasalarda MB’nin faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bankacılar 100-200 baz puan artışın piyasada fiyatlanmış olduğunu; bu bant dışındaki adımların yeni bir fiyatlama getirebileceğini belirtiyor.

Algı değişir mi?

Piyasa faizlerindeki yükseliş ise henüz mevduat sahiplerinin döviz veya TL tutma tercihlerine yansımadı.

Yurt içi banka müşterileri temmuz ortasından itibaren üç haftada döviz altın mevduatlarını 15 milyar dolardan fazla artırdıktan sonra güçlü bir harekette bulunmadı. Yabancı yatırımcının Türkiye portföyünde ise artış trendi görülmüş değil.

Bankacıların hesaplamalarına göre bugün açıklanacak haftalık verilerde yabancıların tahvil protföylerinde yıl başından beri yaşanan 13.5 milyar dolarlık çıkışın ardından yatay bir görünüm bekleniyor. Lokallerin ise rekor seviyedeki altın ve döviz varlıklarından yaklaşık 600 milyon dolar tutarında TL’ye döndüğü hesaplanıyor.

Bankacılar MB kararı sonrası ilgili eğilimleri yakından takip edecek.

Hem lokal hem de yabancı algısında yaşanabilecek değişim ülkenin döviz dengesi açısından yakından izleniyor.

Özellikle yabancı yatırımcının olası bir geri dönüşü, kamunun 120 milyar doların üzerinde döviz arzı yapması sonrası rezervlerde yaşanan düşüşü ve soru işaretlerini azaltabilir.

Benzer şekilde 218 milyar doları bulan lokal döviz mevduatlarında yaşanabilecek bir çözülme de yabancı yatırımcı kadar olmasa da benzer pozitif etkileri yaratabilir.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise MB’den faiz artışı beklentisiyle dün 500 baz puanın altına kadar geriledi.