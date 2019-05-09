Piyasada ‘kesin bir şeyler oldu’: Dolar/TL 6.24’ü aştı, Merkez’den hamle geldi

İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından yükselişe geçen dolar/TL 6.24 düzeyini aştı, avro 7 liraya dayandı, borsa ise tekrar 90 binin altında. Merkez Bankası gelişmeler üzerine bir haftalık repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.

Merkez’in hamlesiyle 6.20’ye kadar gerileyen dolar 13:14 itibariyle 6.22 civarında işlem görüyor.

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Güne hafif yükselişle başlayan Borsa İstanbul (BIST 100) ise yüzde 1.56’lık düşüşle 90 bin puanın altında 88 bin 862 puanda.

Lira karşısında 7.00 düzeyine kadar yükselen avro ise merkezin hamlesi sonrası 6.97 lirada.

Türkiye’nin beş yıllık risk primi ise 480.941 puan ile eylülden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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Yabancı yatırımcılar kötü krediler için Türk bankacılarla biraraya geliyor

Bugün aralarında Goldman Sachs, Bain Capital ve EBRD’nin de bulunduğu uluslararsı yatırımcılar ve Türk bankacılar bir araya geliyor.

Reuters’a bilgi veren üç kaynak PWC’nin basına kapalı düzenlediği toplantıda ‘batık krediler’in (NPL) tartışılacağını ve NPL’lere ilgisi bulunan yabancı yatırım bankalarının ve kuruluşların da bu toplantıda yer alacağını söyledi.

Türk bankacılık sektörünün toplam kredileri 2.5 trilyon liraya ulaşırken, şu ana kadar 100 milyar liranın üzerinde kredi yeniden yapılandırıldı.

Bankaların takipteki kredi rasyosu yüzde 4.04’e ulaşırken, yıl sonunda yüzde 6’ya kadar çıkması bekleniyor. Öte yandan hükümetin ve bankaların enerji ve inşaat kredileri için kuracakları fonlar kapsamında ise bankaların çalışmaları sürüyor.

