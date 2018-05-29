Piyasada gözler Londra’da: Şimşek’le Çetinkaya 90 yatırımcıdan destek isteyecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ilkini İstanbul’da yaptıkları yatırımcı görüşmelerine bugün Londra’da devam edecek.

Londra görüşmelerinde yatırımcıların ‘güven tesis edilmesi’ amacının ön planda olması bekleniyor.

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Twitter hesabından dün akşam açıklama yapan Şimşek, “Saat 07.00-22.00 arası gruplar halinde yaklaşık 90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye’nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz” dedi.

Londra ziyareti öncesi Şimşek ve Çetinkaya pazar günü İstanbul’da da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile biraya gelmişti.

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Reuters’a konuşan katılımcılar İstanbul toplantısında güven tesisi amaçlayan söylemler ve para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının ön plana çıktığını belirtmişlerdi.

İstanbul’daki toplantıya katılan bankacılar Şimşek’in söylemlerinde ekonomide bugüne kadar yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılacaklara, mali disipline, sıkı para politikasına, piyasa ekonomisine bağlılığa ilişkin yer verdiğini belirtmişlerdi.

Londra görüşmelerinde de benzer mesajların ön plana çıkması, güven tesis etmek amacının ön planda olması bekleniyor. TCMB’nin özellikle son bir ayda attığı adımlarının da toplantıda ayrıntılı bir şekilde yatırımcılara anlatılması bekleniyor.

Dolar tarihi zirveden uzaklaşıyor

TCMB ay başından bu yana yaptığı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşan döviz likiditesi rahatlatıcı adımlar ve 300 baz puanlık faiz artışı ardından dün de sadeleşmenin son aşamasına geçileceğini açıkladı.

TCMB’nin önlemlerinin ardından dolar/TL geçen haftaki 4.90 zirvesinden yönünü sert bir şekilde aşağı çevirerek, tarihi zirveden gittikçe uzaklaşıyor.

Banka sözlü müdahalenin de aralarında yer aldığı adımlarının ardından geçen hafta 300 baz puanlık faiz artışına gittikten sonra ise dün piyasalar tarafından yakından izlenen sadeleşme sürecini de 1 Haziran’da başlayıp 7 Haziran’da tamamlamayı öngördüğünü açıkladı.

Sadeleşme tamamlandığında

Reuters’a konuşan bankacılar son dönemde geç adım atmakla eleştirilen TCMB’nin sadeleşme sürecine ilişkin proaktif davrandığına dikkat çekerken, atılan adımların en azından kısa vadede TL’deki günlük yüzde 5’lere ulaşan ve güven eksikliğinden kaynaklanan değer kayıplarının da sonu anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50’ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak.

Öte yandan koridorun alt bandı olan yüzde 7.25 seviyesindeki gecelik borç alma faizi yüzde 15’e, koridorun üst bandı olan yüzde 9.25 seviyesindeki gecelik borç verme faizi 18’e, yüzde 16.50 seviyesindeki geç likidite penceresi borç verme faizi ise yüzde 19.50 olacak.

Dolar/TL dün TCMB adımları ardından yönünü aşağı çevirirken, piyasada da gözler Şimşek ve Çetinkaya’nın bugün Londra’da yatırımcılar ile yapacakları toplantılarda olacak.