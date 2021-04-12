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Yaramazlara biraz batar!

1,1 milyar doz sahte ‘corona’ aşısı piyasada

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), şu anda aracı kuruluşların ve Avrupa Birliği hükümetlerinin elinde toplamda 1,1 milyar doza yakın sahte Covid aşısı bulunduğunu açıkladı.

Euronews’un aktardığına göre OLAF Genel Direktörü Ville Itala, sahte aşıların piyasa değerinin 15 milyar avro olduğunu belirtti.

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Şimdiye dek 12 AB üyesi ülkenin bu tür sahte aşılarla tecrübe yaşadığını aktaran Itala, rakamların bundan daha da fazla olabileceğini söylüyor.

Itala, bir uyarı da sahte Covid-19 testleri için yapkı. Özellikle internet üzerinden satılan Covid-19 testlerinde bu tür sahtekarlığın hayli yaygın olduğunu ve sahtekarlığı tespit etmek zor olduğu için dolandırıcıların kolay kolay yakalanamadığını da itiraf etti.

Itala “Korkarım konteynerler dolusu test bu şekilde AB’ye giriş yapıp doğrudan tüketicinin evine gidiyor” dedi.

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