Piyasa ‘müjde’ye odaklandı

Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmasının ardından dolar/TL dalgalanırken piyasalar bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın saat 15:00’te açıklayacağı ‘müjde’ye odaklandı.

Fotoğraf: AA

Geçen çarşamba günü Erdoğan’ınTürkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inandığı bir müjdeyi cuma günü paylaşacağını açıklamasının ardından piyasada yeraltı zenginliklerine ilişkin olumlu bir müjdenin verilebileceği beklentisiyle önce enerji hisseleri tavan olmuş ardından iyimserlik liraya da yansımıştı.

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Merkez Bankası (MB) dün kısa vadeli faizleri sabit tutarken zorunlu karşılık ve likidite adımlarıyla sıkılaştırmaya devam edeceğini açıklamıştı.

MB’nin faizleri sabit bırakması iyimserliği azalttı. Dolar/TL bu sabah güne saat 09:15 itibariyle 7.2800/7.2910 seviyesinde başladı.

Reuters’da bu sabah yayınlanan bir haberde Türkiye’nin Karadeniz’de önemli büyüklükte doğalgaz bulduğu ve gazın ticari şekilde çıkarılabilmesinin Türkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığını da koparması anlamına gelebileceğine dikkat çekildi.

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Türk yetkililer rezervin Türkiye’nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL’de yeni ve ani yükselişleri engelleyen bir diğer önemli sebep ise MB’nin sıkılaştırma adımları.

MB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibariyle yüzde 9.44’e yükseltti. Bu veriler 200 baz puanın üzerinde bir sıkılaştırma anlamına geliyor.

MB dün reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için zorunlu karşılık oranlarını artırdığını da açıklamıştı.