Piyangocu Resul’ün ‘satış stratejisi’: Kayıp akrabalarınızı aramayın, benden bilet alın, onlar sizi bulur

Seyyar milli piyango satıcısı Resul Halis, yeleğinin arkasına, ‘Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun’ diye yazarak satışlarını artırdı.

17 yıldır Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda dolaşarak piyango bileti satan Halis’in şansı, aklına gelen bir yöntemle açıldı.

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‘Devir böyle bir devir’

Aslen Manisa Akhisarlı 47 yaşındaki seyyar milli piyango bileti satıcısı, hikayesini şöyle özetledi: “Müşterilerime Ada şansı veriyorum. Müge Anlı’nın programını izlerken aklıma geldi, bir yazı yazıp yeleğin arkasına yapıştırdım. İnsanların hoşuna gitti. Devir böyle bir devir, para çıkarsa akrabalar ortaya çıkar. Böyle bir reklam yaptım güzel oldu. Satışlarım artı. Müge Anlı’nın programından ulaşıp davet ettiler. Ben de onları Cunda’ya davet ettim. Cunda’mız zaten Türkiye’de meşhur. Bir de büyük ikramiyeyi verirsem çok daha meşhur olacak, güzel olacak.”